تم، اليوم الجمعة، العثور على جثة الصياد الذي اختفى يوم الأحد المنصرم بشاطئ "صابي" ببلدية الشط في ولاية الطارف حسب ما كشف عنه المكلف بالاتصال بالحماية المدنية.

وأوضح الملازم الأول سيف الدين مداسي بأنه تم انتشال جثة الضحية البالغ من العمر 36 سنة والمنحدر من بلدية الشط في وقت مبكر من الصباح بالقرب من المكان الذي انقلب فيه القارب الذي كان على متنه بمعية صياد آخر. وأضاف ذات المصدر بأنه تم تحويل الجثة التي كانت في حالة تحلل نحو مصلحة حفظ الجثث بمستشفى المدينة للخضوع لعملية التشريح.

وكان عناصر الحماية المدنية قد باشروا عمليات البحث بمجرد إبلاغهم باختفاء الصياد من طرف صديقه البالغ من العمر 39 سنة والذي نجح في العودة إلى البر.

وذكر ذات المصدر بأن الصيادين فاجأتهما أمواجا قوية نتيجة سوء الأحوال الجوية مما أدى إلى انقلاب قاربهما. وتم تسخير فريق من الغطاسين المحترفين وزورق مطاطي ووسائل تدخل أساسية أخرى في عمليات البحث التي أطلقتها مصالح الحماية المدنية.