لقي شخص يبلغ 36 سنة مصرعه بعدما دهسته سيارة بالشارع الإجتنابي للطريق الوطني رقم 4 بمنطقة المقان ببلدية غليزان،حيث لفظ أنفاسه على قارعة الطريق وقبل الوصول به إلى مستشفى محمد بوضياف،أين حول من قبل رجال الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وبالموازاة،لقي سائق سيارة يبلغ 24 سنة حتفه بعد انحراف السيارة التي كان يقودها بمنطقة الحجايجية (الغابة) ببلدية يلل،حيث حول إلى عيادة البلدية.وحسب مصالح الحماية المدنية أن هذا الحادث المميت يعد الثالث في ظرف 72 ساعة بهذا المكان بسبب السرعة المفرطة.