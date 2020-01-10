توفي شخص يبلغ من العمر36 سنة بعدما دهسته سيارة بالشارع الإجتنابي للطريق الوطني رقم 4 بمنطقة المقان ببلدية غليزان، حيث لفظ أنفاسه على قارعة الطريق وقبل الوصول به إلى مستشفى محمد بوضياف، أين حول من قبل رجال الحماية المدنية إلى مصلحة حفظ الجثث.

وبالموازاة، توفي سائق سيارة يبلغ من العمر 24 سنة بعد انحراف السيارة التي كان يقودها بمنطقة الحجايجية (الغابة) ببلدية يلل، حيث حول إلى عيادة البلدية. وحسب مصالح الحماية المدنية فإن هذا الحادث المميت يعد الثالث في ظرف 72 ساعة بهذا المكان بسبب السرعة المفرطة.