سجلت مصالح الحماية المدنية بالجلفة اليوم الجمعة حالة وفاة امرأة داخل مسكنها العائلي جراء اختناقها بغاز أحادي أكسيد الكربون، حسب ما علم من خلية الاتصال لذات السلك.

وأوضح المكلف بالإعلام لدى المديرية الملازم أول خاضر عبد الرحماني أن إسعافات الوحدة الثانوية لمدينة الجلفة مدعمة بالوحدة الرئيسية تدخلت في حدود الساعة الحادية عشر وخمسة وأربعين دقيقة (11:45) بمنطقة "بحرارة " التي تبعد عن مدينة الجلفة بحوالي 10 كلم لأجل حالة اختناق امرأة تبلغ من العمر 25 سنة عثر عليها متوفية بمسكنها العائلي جراء استنشاقها لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة مزودة بقارورة غاز البوتان.

ومن خلال هذه الواقعة تجدد مصالح الحماية المدنية ندائها للمواطنين بضرورة أخذ سبل الحيطة والحذر ومراقبة وسائل التدفئة والتسخين والطهي وانابيب تصريف الدخان.