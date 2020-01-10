يجري شباب بلوزداد، المتوج باللقب الشرفي الشتوي للرابطة المحترفة الأولى، تربصا إعداديا يدوم عشرة أيام بتونس، ابتداء من يوم الثلاثاء المقبل، حسب ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية اليوم الجمعة، نقلا عن إدارة فريق "أبناء لعقيبة" .

فبعد استفادته من بضعة أيام راحة، عقب تأهله إلى الدور الـ 16 من كأس الجزائر على حساب أولمبيك المدية بنتيجة (0-1)، يستأنف رفقاء أمير سعيود التدريبات يوم السبت، قبل التنقل يوم الثلاثاء 14 يناير إلى تونس، لإجراء تربص إعدادي تتخلله مقابلات ودّية مع فرق محلية.

وقبل استئناف البطولة المقررة يوم السبت المصادف للفاتح فبراير، سيكون الشباب على موعد مع مقابلة الدور ثمن النهائي من كأس الجزائر المقررة مقابلاته ليومي 21 و 22 جانفي الجاري .

وعلى صعيد الانتدابات الجديدة في فترة الانتقالات الشتوية، دعم فريق شباب بلوزداد صفوفه بكل من المهاجم أحمد أمين سويبع (وفاق سطيف سابقا ) ولاعب وسط الميدان توفيق زرارة (شباب برج بوعريريج سابقا، بعقد يمتد لسنتين لكلا اللاعبين، مع احتمال استقدام لاعب آخر في منصب الظهير وفق احتياجات الطاقم الفني .

ومعلوم، أن فريق شباب بلوزداد يشرف عليه حاليا طاقم مؤقت بالنيابة، خلفا لعبد القادر عمراني المستقيل للالتحاق فيما بعد بنادي حسنية الدفاع الجديدي المغربي (بطولة المغرب /القسم الأول).

وكانت أوساط قريبة من فريق شباب بلوزداد، قد تداولت في الأيام السابقة أسماء عدة مدربين أجانب لتولي قيادة العارضة الفنية للفريق خلفا لعمراني من بينها المدرب البلجيكي بول بوت و الفرنسي فرانك دوماس.

وتجدر الإشارة إلى أن إدارة الفريق العاصمي كانت قد أعلنت رسميا يوم الخميس عن مغادرة سعيد عليق لمنصبه كمدير رياضي للشركة الرياضية ذات أسهم لفريق شباب بلوزداد، والذي تمّ تعويضه بتوفيق قريشي الذي أسندت له مهمة الناطق الرسمي باسم الفريق.