قامت قوات الجيش الوطني الشعبي بالقضاء على إرهابيين اثنين خطيرين في ولاية جيجل.

و جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني : " في إطار مكافحة الإرهاب وبفضل استغلال المعلومات، قضت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، ظهر اليوم 10 جانفي 2020، إثر كمين بمنطقة مشاط بلدية الميلية، ولاية جيجل/ ن.ع.5، على إرهابيين (02) خطيرين، ويتعلق الأمر بالإرهابي عوقة محي الدين المكنى "أبو عبيدة" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1993، والإرهابي لعور شوقي المكنى "ابراهيم أبو مسلم" الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 1995".

و أضاف البيان :"هذه العملية النوعية مكنت من استرجاع مسدسان (02) رشاشان من نوع كلاشينكوف، ثلاث (03) مخازن مملوءة، منظاران (02) ليليان وأغراض أخرى".

و ختم البيان أن هذه العملية تأتي لتعزز ديناميكية النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الوطني الشعبي، ولتؤكد مدى اليقظة والاستعداد الدائمين، عبر مختلف ربوع الوطن، لدحض كل محاولات المساس بأمن واستقرار البلاد.