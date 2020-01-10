تمكنت عناصر الدرك الوطني بالمجموعة الإقليمية بولاية عين تموشنت مؤخرا من تفكيك شبكتين (2) لتنظيم رحلات الإبحار السري انطلاقا من شواطئ عين تموشنت و توقيف 7 أشخاص حسبما علم اليوم الجمعة لدى ذات الهيئة الأمنية.

وسمحت العملية الأولى بتوقيف 5 أشخاص متهمين في تنظيم رحلات للهجرة غير الشرعية انطلاقا من سواحل عين تموشنت حيث تم تقديمهم أمام نيابة الجمهورية لدى محكمة عين تموشنت التي أصدرت في حقهم أمر إيداع رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بتهمة جناية تهريب المهاجرين خارج الوطن بطريقة غير شرعية مثلما أبرزه ذات المصدر الأمني.

و أسفرت عملية تفكيك الشبكة الثانية التي تنشط في نفس مجال تنظيم رحلات الإبحار السري عن تحديد هوية المتورطين فيها حيث تم توقيف إثنين (2) في يبقى المتهم الثالث في حالة فراري حسب ذات المصدر.

و أصدرت محكمة العامرية حكما يقضي بإدانة المتهمين الثلاثة بثلاثة سنوات حبسا نافذة و غرامة مالية قدرها 100 ألف دج في حق كل واحد منهم ضمن إجراءات المثول الفوري حسبما أوضحه ذات المصدر الأمني.

وتمت عملية الإطاحة بهاتين الشبكتين بناء على تحريات أمنية نفذتها مصالح الدرك الوطني بعد إفشال محاولات للإبحار السري بكل مت شاطئي ساسل (أولاد بوجمعة) رشقون (بني صاف) و تمكنت أيضا من خلالها من حجز بعض المعدات المستعملة في نشاطها على غرار زورقين(2) نصف مطاطيين وأجهزة لتحديد الإتجاه (بوصلات) و صفائح بنزين مثلما أشير إليه.