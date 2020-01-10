لقي 10 أشخاص على الأقل مصرعهم وجرح 16 آخرون اليوم الجمعة في انفجار قنبلة بمسجد جنوب غرب باكستان، حسبما أعلنت مصادر الشرطة.

وذكر قائد شرطة إقليم بلوشستان محسن حسن بات في تصريح صحفي إن "الانفجار الذي وقع خلال صلاة العشاء وقع في بلدة قريبة من كويتا كبرى مدن الإقليم".

من جانبه، أكد طبيب في مستشفى سندمان بكويتا "وصول 10 جثث و16 جريحا إلى المرفق الطبي".

وكان قد أعلن في وقت سابق عن مقتل شخصين على الأقل وإصابة 14 آخرين, جراء انفجار وقع في مدينة كويتا الواقعة في إقليم بلوشستان جنوب غرب باكستان.