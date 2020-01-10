تعادلت شبيبة القبائل أمام ضيفها المغربي الرجاء البيضاوي، بنتيجة 0-0 اليوم الجمعة بملعب 1 نوفمبر بتيزي وزو، لحساب الجولة الرابعة عن المجموعة الرابعة لرابطة أبطال إفريقيا لكرة القدم.

وضيعت شبيبة القبائل فرصا سانحة للتسجيل لم تحسن استغلالها، حيث يعتبر هذا التعثر الثالث على التوالي لـ" الكناري" بعد الخسارتين خارج القواعد في الجولتين الماضيتين ضد الترجي التونسي والرجاء البيضاوي.

بهذه النتيجة، يحتل النادي الجزائري مؤقتا المرتبة الثالثة برصيد أربع نقاط، بينما يلتحق النادي المغربي بصدارة الترتيب بـ7 نقاط بمعية الترجي التونسي الذي يلاقي يوم غد السبت مضيفه فيتا كلوب من جمهورية الكونغو الديمقراطية.