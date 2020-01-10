أكدت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة اليوم الجمعة من تيبازة أن الاحتفال الرسمي برأس السنة الأمازيغية يأتي لتعزيز الثوابت الوطنية ودعم الوحدة بمقوماتها الثلاثي الإسلام والعروبة والأمازيغية.

وقالت الوزيرة لدى إشرافها بتيبازة رفقة الأمين العام للمحافظة السامية للأمازيغية سي الهاشمي عصاد ووالي تيبازة، محمد بوشمة، على الافتتاح الرسمي للاحتفالات الوطنية برأس السنة الامازيغية 2970 "يناير" أن التظاهرة تأتي في إطار تعزيز الثوابت الوطنية بمقوماتها الثلاث "الإسلام والعروبة والأمازيغية" و دعما للوحدة الوطنية.

وفي السياق، أعلنت الوزيرة عن قرار "تفعيل" اتفاقية الشراكة والتعاون مع المحافظة السامية للأمازيغية بهدف "ترقية" استعمال اللغة الأمازيغية في "المجال الثقافي" و"التراث التاريخي" و"تثبيت الهوية الثقافية الوطنية".

كما يهدف القرار، -تضيف بن دودة- إلى "تكريس اللغة الأمازيغية من خلال إدماج البعد الثقافي الأمازيغي في برنامج عمل الوزارة" مشددة على أن مناسبة الاحتفال برأس السنة الأمازيغية تكتسي "أهمية بالغة على أكثر من صعيد".