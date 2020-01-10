تم وضع الشرطي الذي أصاب مواطنا بسلاح ناري بأولاد فايت تحت تصرف وكيل الجمهورية، حسب ما أفاد به اليوم الجمعة بيان للمديرية العامة للأمن الوطني .

وأكد ذات المصدر أنه "إثر عملية تطهير للباعة غير الشرعيين على مستوى حي كردونة بالسعيد حمدين ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة صبيحة اليوم الجمعة 10 جانفي 2020 ودعوة أحد الباعة غير الشرعيين على متن مركبة لمرافقة مصالح الشرطة لتسليم حمولة المركبة إلى دار الرحمة ببئر خادم إلا أن المعنى لاذ بالفرار متوجها عبر الطريق الولائي 36 نحو حي إقامته بأولاد فايت".

وأوضح نفس البيان أنه "خلال عملية توقيف أحد المواطنين كان ضمن مجموعة أشخاص قدم لمساعدة صاحب المركبة وعرقلة عملية توقيفه أين تعرض لإصابة من سلاح ناري في ظروف سيتم، حسب ذات المصدر، تحديدها خلال التحقيق ".

وعليه فإن الشرطي وضع تحت تصرف وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني.