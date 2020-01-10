فتحت نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة هذا الجمعة "تحقيقا معمقا" في وقائع ملابسات قضية إصابة مواطن بطلقة نارية لأحد أفراد الشرطة بأولاد فايت، حسب بيان لنيابة الجمهورية لدى المحكمة، مشيرا إلى أن الضحية نقلت على الفور إلى المستشفى وحالتها الصحية حسنة ومستقرة.

وجاء في البيان إن نيابة الجمهورية لدى محكمة الشراڤة "تعلم الرأي العام ،عملا بأحكام المادة 11 من قانون الإجراءات الجزائية، أنه فور توصلها بخبر إصابة مواطن بطلقة نارية بعد تتبع مركبة على متنها ثلاثة أشخاص إلى غاية منطقة أولاد فايت، أين أصابت إحدى الأعيرة النارية كتف الضحية بعد استعمال أحد أفراد الشرطة لسلاحه الناري، والتي نقلت على الفور إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الأولية وحالتها الصحية حسنة ومستقرة" .

وأوضحت نيابة الجمهورية إنها "انتقلت فورا إلى عين المكان لمعاينة الواقعة ، كما انتقلت كذلك إلى المستشفى للاطمئنان على حياة الضحية ، وفتحت تحقيقا معمقا في الوقائع لمعرفة ملابسات هذه القضية".

من جهتها أفادت، مساء أمس الجمعة، المديرية العامة للأمن الوطني ، أنه تم وضع الشرطي الذي أصاب مواطنا بسلاح ناري بأولاد فايت تحت تصرف وكيل الجمهورية.

وأكد بيان للمديرية العامة للأمن الوطني أنه"إثر عملية تطهير للباعة غير الشرعيين على مستوى حي كردونة بالسعيد حمدين ببئر مراد رايس بالجزائر العاصمة صبيحة يوم الجمعة 10 يناير 2020 ودعوة أحد الباعة غير الشرعيين على متن مركبة لمرافقة مصالح الشرطة لتسليم حمولة المركبة إلى دار الرحمة ببئر خادم إلا أن المعنى لاذ بالفرار متوجها عبر الطريق الولائي 36 نحو حي إقامته بأولاد فايت".

وأوضح نفس البيان أنه"خلال عملية توقيف أحد المواطنين كان ضمن مجموعة أشخاص قدم لمساعدة صاحب المركبة وعرقلة عملية توقيفه أين تعرض لإصابة من سلاح ناري في ظروف سيتم -حسب ذات المصدر- تحديدها خلال التحقيق ". وعليه فإن الشرطي وضع تحت تصرف السيد وكيل الجمهورية لاتخاذ ما يراه مناسبا، يضيف بيان المديرية العامة للأمن الوطني..