أعلنت سلطنة عمان رسميا عن تعيين هيثم بن طارق آل سعيد سلطانا للبلاد خلفا للراحل قابوس بن سعيد. وانطلقت صباح اليوم السبت مراسم تشييع جنازة السلطان الراحل انطلاقا من قصر بيت البركة وحتى جامع السلطان الأكبر حيث يصلى عليه ثم يدفن في مقبرة الأسرة.

وكان الديوان السلطاني العماني، أعلن فجر اليوم السبت وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن عمر ناهز 79 عاما. ونقلت وكالة الأنباء العمانية عن الديوان السلطاني بيانا جاء فيه: "إلى أبناء الوطن العزيز في كل أرجائه، إلى الأمتين العربية والإسلامية وإلى العالم أجمع، بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ، وببالغ الحزن وجليل الأسى ممزوجين بالرضا التام والتسليم المطلق لأمر الله ينعي ديوان البلاط السلطاني المغفور له - بإذن الله تعالى - مولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور المعظم الذي اختاره الله إلى جواره مساء يوم الجمعة بتاريخ الرابع عشر من جمادى الأولى لعام 1441 هـ الموافق العاشر من يناير لعام 2020". كما أعلن ديوان البلاط السلطاني الحداد وتعطيل العمل الرسمي للقطاعين العام والخاص لمدة ثلاثة أيام، وتنكيس الأعلام لأربعين يوما.

والراحل السلطان قابوس بن سعيد ولد عام 1940، وأسرته تحكم عمان منذ عام 1744، درس في أكاديمية ساندهرست البريطانية وهو في العشرينيات من عمره ثم عاد إلى عمان. وتزوج السلطان قابوس لفترة قصيرة ولم ينجب أبناء وهو ما أدى إلى وجود غموض في مسألة خلافته،احتفظ قابوس خلال فترة حكمه برئاسة الوزراء وحقائب الدفاع والمالية ومنصب محافظ البنك المركزي. وبلغت فترة حكمه نحو 50 عاما وهي أطول فترة حكم لملك أو رئيس عربي.