تمكنت فرقة التدخل بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية ببلدية انسيغة في ولاية خنشلة أمس الجمعة من إنقاذ ستة أشخاص من موت محقق اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون حسب ما استفيد من خلية الإعلام والاتصال بذات الجهاز النظامي.

وقال النقيب عادل مساعدية مسؤول خلية الإعلام والاتصال بالمديرية الولائية للحماية المدنية إن عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بانسيغة تلقوا نداء استغاثة ليتدخلوا بالمكان المسمى فرنقال ببلدية انسيغة لإنقاذ ستة أفراد من عائلة واحدة من الموت اختناقا بغاز أكسيد الكربون المنبعث من مدفأة المنزل.

وأضاف ذات المتحدث بأن الأمر يتعلق بامرأة تبلغ من العمر 45 سنة وخمسة من أبنائها تتراوح أعمارهم بين عامين و15 سنة وجدوا في حالات إغماء وغثيان مصحوبة بآلام في الرأس حيث قدمت لهم الإسعافات الأولية من طرف عناصر الحماية المدنية قبل أن يتم تحويلهم إلى مصلحة الاستعجالات بالمؤسسة الاستشفائية العمومية علي بوسحابة وسط مدينة خنشلة.