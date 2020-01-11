تدخلت مصالح الحماية المدنية لولاية سكيكدة مساء أمس الجمعة لإجلاء جثة امرأة (66 سنة) داخل منزلها الذي كان مغلقا بإحكام عليها آثار عدة طعنات بسلاح أبيض رفقة رجل (70 سنة) و المصاب هو الآخر بطعنات و ذلك بحي "المرباع" ببلدية تمالوس حسب ما علم اليوم السبت من ذات المصالح.

وأوضح المصدر أنه تم تقديم الإسعافات الأولية للرجل الذي وصفت حالته بـ"الحرجة" قبل نقله إلى مستشفى تمالوس في حين تم نقل جثة الضحية الأخرى إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المؤسسة الاستشفائية.

وقد حاولت "وأج" الحصول على معلومات إضافية حول القضية لدى مصالح أمن الولاية لكن دون جدوى.