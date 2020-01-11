كشف الأمين العام بالنيابة لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عز الدين ميهوبي، بأن اطارات ومناضلي تشكيلته السياسية يناقشون تغيير إسم الحزب، من أجل تقديم صورة وأفكار جديدة للحزب، والتخلص من القديمة.

وأوضح ميهوبي خلال عقده لندوة صحفية بمقر الحزب، اليوم السبت، "نبحث على إعادة بعث حزب مختلف متفتح، قادر على ان يقدم تصورات وأراء جديدة".

وفند عزالدين ميهوبي الأخبار التي روجت لوجود انشقاقات داخل تشكيلته السياسية، مؤكدا أن المسألة لا تعدو أن تكون انضباطية لا أكثر.مشددا أن الحيلة انطلقت من بعض أعضاء الذين تم إقصائهم من الحزب بموجب القانون، وقال إنهم اتخذوا بيانات وهمية بغرض زعزعة استقرار الحزب.