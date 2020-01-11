حظي النجم رياض محرز بغالبية أصوات قراء موقع "دي زاد فوت"، في الطبعة الـ 16 لجائزة أفضل لاعب جزائري للسنة، وتقدّم لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي على منافسيه على الجائزة بعدة أصوات، حيث حلّ يوسف بلايلي في المركز الثاني وإسماعيل بن ناصر في المركز الثالث.

في نفس اليوم تقريبا الذي تم فيه "تكريس" الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الدوس بالأقدام على إنجازات نجوم القارة السمراء في مختلف المنافسات الإفريقية، جاء ردّ الجماهير الجزائرية المتابعة باهتمام لكل الأخبار الكروية وإنجازات مختلف النجوم، قويا، من خلال تنصيب صاحب الهدف "الخرافي" في نصف نهائي "كان 2019" في مرمى نيجيريا، الأقوى والأفضل والأحسن بين نجوم جزائريين آخرين لا يقلون قيمة عن رياض محرز، ممن ساهموا في الإطاحة بصاحب جائزة الكرة الذهبية الإفريقية، ساديو ماني، مرتين في الدورة النهائية بمصر.

ومن أصل 10549 مصوّت على موقع "دي زاد فوت"، نال رياض محرز نسبة 42.88 بالمائة من الأصوات، خلال عملية تصويت يتم منح 5 نقاط للأول و 3 نقاط للثاني ونقطة واحدة فقط للثالث في عملية التصويت، حيث تبيّن، من خلال الإحصاءات، أن تسعة من أصل عشرة أصوات، اختارت محرز ضمن الثلاثي، ونال نجم "المان سيتي" نسبة 64 بالمائة من الأصوات التي وضعته في كل مرة الأول في خلال عملية الإستفتاء، بينما نال بلايلي لاعب أهلي جدة السعودي، صاحب المركز الثاني، نسبة 18.55 بالمائة من الأصوات بمجموع 17614 صوت مقابل 40711 صوت للاّعب محرز.

وحصل رياض محرز على الجائزة بمركز تدريبات نادي مانشستر سيتي، من يدي الصحفي الرياضي لموقع "دي زاد فوت"، الزميل مهدي ضحاك، حيث بدا محرز سعيدا بثقة الجزائريين المتابعين باهتمام كبير للأخبار الواردة على الدوام بموقع "دي زاد فوت"، في حين، أعلن محرز أيضا بأن "ماني يستحق جائزة الكرة الذهبية، فهو لاعب كبير وذي أخلاق عالية"، مضيفا "لقد هنأته من خلال تغريدة، وقد تعذّر عليّ الحضور بمصر لالتزامي بمباراة مع فريقي"، مشيرا أيضا "لا تربطني علاقة شخصية مع ساديو، لكن واجهته كثيرا في "البريمر ليغ"، وقد كان حاضرا حين توّجت بلقب أفضل لاعب إفريقي في 2016."