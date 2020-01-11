استقال اليوم دليل بوبكر، عميد المسجد الكبير لباريس من منصبه بعد مزاولة عمله على رأس هذه الهيئة الدينية لمدة 28 سنة، حسبما أعلنت نفس الهيئة في بيان لها.

و حسب محيط دليل بوبكر، الذي يبلغ من العمر 74 سنة، فإنه قد استقال لأسباب شخصية.

و لقد تم استخلافه بشمس الدين حفيظ الذي كان متعاونه الشخصي لمدة تزيد عن 20 سنة، حسب مقربيه.

و بهذا يصبح شمس الدين حفيظ، الذي يبلغ 65 سنة من العمر، رئيس الفدرالية الوطنية للمسجد الكبير لباريس، الذي يعد أهم مكونات المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية الذي سينتخب رئيسه يوم 19 جانفي القادم.