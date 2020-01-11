انهزم ممثل الكرة الجزائرية في منافسة رابطة الأبطال الإفريقية، اتحاد الجزائر، أمام ماميلودي صن داونز الجنوب الإفريقي بنتيجة (2-1)، لحساب الجولة الرابعة (المجموعة الثالثة) لمرحلة المجموعات في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم السبت ببريتوريا (جنوب إفريقيا).

وسجلت الأهداف من طرف تابيلو مورينا (د 36) و سيبوسو فيلاكازيا (د 45+1) لماميلودي، وأيمن محيوس (د 44) لاتحاد الجزائر.

وضيع اتحاد الجزائر فرصة تعديل النتيجة في الدقيقة (85) عن طريق ضربة جزاء أهدرها المدافع مفتاح.

بعد هذه النتيجة، تتعقد وضعية نادي "سوسطارة" الذي يبقى في المركز الثالث بمجموع نقطتين، بينما دعم النادي الجنوب الإفريقي مركزه في صدارة المجموعة الثالثة بـ (10 نقاط) ضامنا بذلك تأهله للدور ثمن النهائي للمنافسة.