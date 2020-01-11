أحرز المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، باكورة أهدافه بعد عودته إلى صفوف ميلان، وذلك في مرمى مضيفه كالياري، في المباراة بينهما، اليوم السبت، ضمن الجولة الـ 19 من الدوري الإيطالي.

وضاعف المخضرم "إبرا" النتيجة "للروسونيري" بتسجيله الهدف الثاني له، في الدقيقة 64، وذلك بعد الأول الذي حمل توقيع زميله المهاجم البرتغالي، رفائيل لياو، في الدقيقة الأولى من زمن الشوط الثاني.

وانضم زلاتان إبراهيموفيتش (38 عاما) إلى صفوف ميلان في صفقة انتقال حر، بعد انتهاء عقده مع فريقه السابق لوس أنجلوس غالاكسي الأمريكي، في ديسمبر الجاري.

وسبق أن لعب المهاجم "إبرا" بقميص ميلان في الفترة من 2010، وحتى 2012، قبل أن يرحل إلى باريس سان جيرمان، ومنه إلى الدوري الإنجليزي ثم الأمريكي.