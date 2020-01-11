أعلن خليفة حفتر قائد ما يسمى بالجيش الليبي، وقف الأعمال القتالية في المنطقة الغربية من ليبيا، والتي تشمل العاصمة طرابلس، اعتبارا من الساعة 00:01 من يوم 12 جانفي.

وقال المتحدث باسم قوات حفتر، في بيان مصور: "تعلن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية عن وقف لإطلاق النار لغرفة العمليات العسكرية بالمنطقة الغربية، وذلك اعتبارا من الساعة 00:01 من 12 جانفي 2020 على أن يلتزم الطرف المقابل بوقف إطلاق النار في هذا التوقيت".

وتعهد المتحدث باسم قوات حفتر، بأن "الرد سيكون قاسيا على أي خرق لهذه الهدنة".

ويأتي إعلان هذه الهدنة استجابة لمبادرة تقدم بها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره التركي، رجب طيب أردوغان، بعد لقائهما في اسطنبول لتسوية الأزمة الليبية، تدعو طرفي النزاع إلى وقف إطلاق النار، اعتبارا من منتصف ليل الأحد 12 جانفي.