حذر الديوان الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، من تساقط أمطار غزيرة على 9 ولايات وسط البلاد.

وأوضحت نشرية خاصة، نشرت عبر موقع الأرصاد الجوية، أن كمية الأمطار المتوقعة، تصل إلى 40 ملم محليا، في كل من بومرداس، تيزي وزو، البويرة، بجاية، جيجل، ابتدا من 09:00 صباحا الى غاية 21:00 مساءا

كما أشارت مصالح الأرصاد الجوية في تنبه باللون الأصفر، ان كل من ولاية، الجزائر العاصمة، والبليدة، وبرج بوعريريج، وسطيف، ستعرف تساقط أمطار رعدية ابتدءا من فجر اليوم إلى غاية منتصف الليل من يوم الأحد.