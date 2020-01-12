كلف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أمس السبت، الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه اليوم الأحد، إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر إثر وفاة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور، حسب ما أفاد به بيان لرئاسة الجمهورية.

وجاء في البيان، "كلف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الأمس السبت 11 جانفي، الوزير الأول عبد العزيز جراد بالتوجه اليوم الأحد إلى مسقط لتقديم تعازي الجزائر شعبا ورئيسا في وفاة المغفور له بإذن الله، السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور".