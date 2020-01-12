سيشرع، اليوم الأحد، الوفد التحضيري لحج 2020 بمقر القنصلية العامة الجزائرية بجدة في فتح العروض المقدمة من طرف المتعاملين السعوديين المترشحين لتقديم خدمات الإسكان والإطعام والنقل للحجاج الجزائريين هذا الموسم.

وقد غادر مساء أمس السبت، الوفد التحصيري المتعدد القطاعات أرض الوطن متجها إلى المملكة العربية السعودية للقيام بالإجراءات الخاصة بالتعاقد على الخدمات المتعلقة بموسم حج 2020 م.

وأتم الديوان الوطني للحج والعمرة جميع الإجراءات في أرض الوطن بما فيها انتقاء 45 وكالة سياحة وأسفار مؤهلة للمشاركة في تنظيم عملية الحج منها 15 وكالة حظيت بشرف تنظيم الحج لأول مرة، والتي بدورها سترافق الوفد التحضيري للبقاع المقدسة لإختيار والتعاقد على الخدمات التي ستقدمها لحجاجها.