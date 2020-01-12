إستقبل وزير الخارجية صبري بوقادوم، أمس السبت، وفدا عن حكومة حفتر ساعات قبل إعلان وقف إطلاق النار بليبيا.

وكشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة المؤقتة بليبيا، عبر بيان نشرته في صفحتها الرسمية "الفايسبوك"، عن لقاء جمع وزيري خارجية البلدين بالجزائر.

وأفاد البيان، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وجهت دعوة رسمية إلى وزارة الخارجية بالحكومة الليبية، لعقد اجتماع صباح أمس السبت بمقر رئاسة الجمهورية الجزائرية بزرالدة.

وأشار البيان، أن" الإجتماع ضم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار ابراهيم بوشناف، ووزير الدفاع المكلف اللواء يونس فرحات".

وأوضح ذات المصدر، أن "وزير الخارجية الدكتور عبد الهادي الحويج تقدم بالشكر لوزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم".

"كما نقل تحيات رئيس مجلس الوزراء عبد الله الثني وتهنئة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون بانتخابه رئيسا لجمهورية الجزائر الشعبية الديمقراطية" .

كما تم التأكيد على "موقفهم الثابت في رفضهم للتدخل الخارجي في الشؤون الليبية، والموقف الثابت ضد الإرهاب والمليشيات خاصة أن الجزائر اكتوت بعشرية سوداء جراء الحرب على الإرهاب و المجموعات الخارجة عن القانون والتي راح ضحيتها أكثر من 200 ألف من ضحايا الإرهاب، كما قدم وزير الخارجية رؤية الحكومة الليبية بعد تحرير العاصمة طرابلس".

وأضاف البيان، أن "الطرفان إتفقا على مزيد من التنسيق والتعاون والتشاور في مختلف المجالات بما يضمن أمن واستقرار وسيادة بلادنا.

خاصة و أن البلدين يؤمنان بأن السلام في ليبيا يرتبط بالفضاء المغاربي والمتوسطي والعربي والأفريقي والدولي، و أن لا مصلحة للجزائر إلا أمن واستقرار ليبيا" .