استقبل وزير الخارجية صبري بوقادوم، أمس السبت، وفدا رفيعا ممثلا للمسير خليفة حفتر ساعات قبل إعلان وقف إطلاق النار بليبيا.

وكشفت وزارة الخارجية والتعاون الدولي للحكومة المؤقتة التابعة للحفتر، عبر بيان نشرته في صفحتها الرسمية "الفايسبوك"، عن لقاء جمع وزير الخارجية بوقادوم وممثل حفتر عبد الهادي الحويج بالجزائر.

وأفاد البيان، أن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية وجهت دعوة رسمية إلى "وزارة الخارجية بالحكومة حفتر"، لعقد اجتماع صباح أمس السبت بالجزائر.

وأشار البيان، أن "الإجتماع ضم كل من نائب رئيس مجلس الوزراء، الدكتور عبدالسلام البدري، ووزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور عبد الهادي الحويج، ووزير الداخلية المستشار إبراهيم بوشناف، ووزير الدفاع المكلف اللواء يونس فرحات".