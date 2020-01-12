أشارت صحيفة الموندو ديبوريتفو الكتالونية إلى أن لاعب نادي برشلونة السابق ومدرب نادي السد القطري سيتخذ قراره بشأن قبول أو رفض العرض المقدمك من الفريق الكتالوني لاستلام مهام المدير الفني في الفريق، وكان تشافي قد التقى بالأمس مدراء الفريق اريك ابيدال واوسكار غارو حيث بدأ التفاوض على مستقبل المدرب .

علماً ان رئيس نادي برشلونة جوسيبي ماريا بارتوميو يسعى للمرة الثالثة خلال مسيرته في وضع لاعب الفريق السابق الاسباني تشافي هيرنانديز على مقاعد بدلاء الفريق الكتالوني كمدير فني للفريق بعد المعاناة التي يعيشها برشلونة تحت قيادة ارنستو فالفيردي.