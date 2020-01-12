أوقفت مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت، عنصر دعم للجماعات الإرهابية بتبسة، حسبما أورده اليوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني

وأوقفت مفارز للجيش، خلال عمليات متفرقة بتمنراست، 47 شخصا من جنسيات مختلفة.

وضبطت سيارة رباعية الدفع، و11 مولدا كهربائيا، و6 مطارق ضغط، إضافة إلى مواد ومعدات تفجير.

في حين حجزت مفارز أخرى للجيش بتبسة، 6 شاحنات محملة بمادتي النحاس والحديد، و2450 خرطوشة من مختلف العيارات.

وفي نفس السياق، تمكن عناصر الدرك وحرس الحدود بكل من وهران وبني ونيف، من توقيف تاجري مخدرات، وحجز سيارة سياحية و 10,2 كغ من الكيف المعالج.

من جهة أخرى، أحبط حرس السواحل محاولات هجرة غير شرعية لـ 27 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وعنابة.

فيما تم توقيف 49 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتيارت وبشار وخنشلة وتبسة.