يبدو ان هناك غموض كبير حول إمكانية تدريب تشافي هيرنانديز لفريق برشلونة الاسباني في حال تمت اقالة ارنستو فالفيردي من منصبه.

وبحسب صحيفة "سبورت" الاسبانية، فأن تشافي يتجه للموافقة على قيادة العملاق الكتالوني، ولكنه يفضل الاستمرار مع السد القطري حتى جوان المقبل، ويبدأ مهمته في "الكامب نو" في جويلية.

ووفقاً لصحيفة "الموندو ديبورتيفو" الاسبانية، فان تشافي لن يوقع على عقود رسمية لتدريب البرشا حالياً، ويريد الانتظار حتى يرى ماذا سيحدث بين الإدارة والمدرب فالفيردي الذي يحترمه كثيرًا.

اما إذاعة "راك 1" الكتالونية، فقد كشفت أن تشافي قد رفض عرض برشلونة لتدريب الفريق حالياً، وأبلغ الإدارة أن الوقت ليس مناسباً وبالتالي سيعود الثنائي إريك أبيدال وأوسكار غراو إلى مقر النادي.