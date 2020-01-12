أصيب 5 أشخاص في الـ24 ساعة الماضية بحظيرة الشريعة السياحية، بأعالي البليدة ، في حوادث تباينت بين تعرض زوار و عشاق الطبيعة و الثلوج، إلى كسور و انخفاض في درجات الحرارة، استدعت تدخل رجال الإنقاذ، لتقديم لهم الإسعافات الأولية الضرورية، و تحويل البعض على العيادات القريبة.

و أفادت معلومات " الخبر "، أن تساقط الثلوج بمرتفعات الأطلس البليدي الأولى و الانخفاض الشديد المسجل هذه الأيام لدرجة التجمد ( سجلت بها 0 درجة )، و التي تزامنت مع عطلة نهاية الأسبوع و اليوم الوطني لرأس السنة الأمازيغية، أين تدفق زوار من ولايات بعيدة ، قدم بعضها في رحلات منظمة من ولايتي وادي سوف و بومرداس، للتمتع بطبيعة المحمية الطبيعية بالشريعة، أدت في حوادث متفرقة إلى وقوع إصابات بين الزوار، و هي الحوادث التي أصبحت تتكرر كلما تساقطت الثلوج بالشريعة، و أدت في حوادث سابقة إلى بتر في أصابع الأيدي، خلال اللعب بالمزلجات بالخصوص .

و جدير الإشارة إليه، أن رجال الإنقاذ، يجدون صعوبات في تقديم الإسعافات للمصابين، بسبب عدم تجهيز و أحيانا انعدام عيادة تستقبل المصابين، مما يضطرهم نقل الجرحى إلى وسط البليدة، و قطع مسافة تزيد أحيانا عن الـ 22 كيلومتر، كما حدث في أكثر من مرة تدخل الجيش لإسعاف المصابين و شق الطرقات المقطوعة بالثلوج.