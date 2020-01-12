أصدرت مقاطعة "أونتاريو" الكندية، اليوم الأحد، نشرة تحذيرية عاجلة للسكان بعد تسجيل حادث بمحطة "بيكرينغ" للطاقة النووية.

وذكرت شبكة "جلوبال نيوز" الكندية أن النشرة التحذيرية تشمل الأفراد في محيط عشرة كيلومترات من المنشأة النووية، مشيرة إلى أن سلطات المقاطعة أكدت في بيانها أنه "لا يوجد نشاط إشعاعي غير اعتيادي من المحطة، ويعمل موظفو الطوارئ للتعامل مع الوضع".

كما لفتت النشرة إلى عدم وجود حاجة لقيام الأفراد باتخاذ إجراءات وقائية في هذا الوقت، دون أن تكشف مزيدا من التفاصيل حول الحادثة.

يشار إلى أن السلطات الكندية تعتمد في جزء كبير من إنتاجها للطاقة، خاصة في توليد الكهرباء، على المحطات النووية.