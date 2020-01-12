انهزم نادي بارادو أمام اينييمبا النيجيري بنتيجة ثقيلة 1-4 (الشوط الأول: 0-3) اليوم الأحد بمدينة أبا، في إطار الجولة الرابعة من المجموعة الرابعة لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم.

وسجلت أهداف المباراة بواسطة ستانلي دمقبة (د 15، 36، 76) و فيكتور مباووما (د 35) لصالح إينييمبا و عبد القهار قادري (د 88) لبارادو.

بعد هذه النتيجة، يصعد نادي اينييمبا للمركز الثاني برصيد 6 نقاط من 4 مباريات، وراء المتصدر حسنية أغادير المغربي (7 ن - 3 م)، ومتقدما نادي بارادو (4 ن - 4 م)، فيما يتذيل سان بيدرو الإيفواري الترتيب بنقطتين من 3 مباريات.

وتجري سهرة اليوم الأحد (سا 20 :00) المباراة الثانية للمجموعة بين حسنية أغادير و سان بيدرو.

وستلعب الجولة الخامسة و ما قبل الأخيرة لمرحلة المجموعات يوم 26 جانفي، حيث يستقبل نادي بارادو فريق سان بيدرو، بينما تتنقل حسنية أغادير إلى أبا لمواجهة اينييمبا.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي.