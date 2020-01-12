خضع ستة ( 6 ) أشخاص من عائلة واحدة هذا الأحد لعملية إنعاش من قبل أعوان الحماية المدنية إثر تعرضهم لحالة اختناق بغاز أحادي أوكسيد الكربون متسرب من مسخن بالغاز بمنزلهم الواقع بالتجمع السكاني وادي نشو بشمال مدينة غرداية، حسبما استفيد من مصالح الحماية المدنية.

وسمح التدخل السريع لعناصر الحماية المدنية بإنعاش بعين المكان ستة (6) أفراد (2-49 سنة) بعد إصابتهم بحالة تسمم بغاز أحادي أوكسيد الكربون قبل إجلاءهم إلى مستشفى الدكتور ترشين إبراهيم بعاصمة الولاية لتلقي الإسعافات الضرورية وفق ذات لمصدر.

وذكر أطباء مصالح الإستعجالات أن الحالة الصحية للضحايا "غير خطيرة".

وتعرض ما لا يقل عن 10 أشخاص لحالات اختناق بأحادي أوكسيد الكربون بولاية غرداية منذ مطلع السنة الجديدة من بينهم ثلاثة أشخاص هلكوا بفعل هذا التسمم الخطير.

ووجهت مصالح الحماية المدنية بالمناسبة نداء إلى المواطنين لمراقبة بشكل دوري لأجهزة التدفئة وتسخين الماء من قبل مختصين بما يساعد على تجنب تلك الحوادث وغيرها من الحرائق المنزلية.