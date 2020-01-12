ضمت إدارة نادي شبيبة بجاية المدرب سعيد حموش للإشراف على الفريق الأول، خلفا للسويسري-تونسي، معز بوعكاز، المستقيل من منصبه، حسبما أعلن عنه اليوم الأحد النادي المنتمي إلى الرابطة الثانية المحترفة لكرة القدم في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك".

و أفاد النادي في بيان له "توصلت إدارة الشبيبة إلى اتفاق مع المدرب سعيد حموش لتولي شؤون العارضة الفنية للفريق إلى غاية نهاية الموسم. وسيكون بمساعدة حسان نوغي كمحضر بدني".

وقرر بوعكاز رمي المنشفة في ديسمبر الفارط، بسبب إقصاء الفريق في الدور 32 من كأس الجزائر أمام وفاق سطيف (2-2، 7-8 بركلات الترجيح).

وأنهى نادي "يما قورايا" مرحلة الذهاب في المركز الـ 15 وما قبل الأخير برصيد 11 نقطة، منقوصا من لقاء أمام الجار مولودية بجاية والمقرر غدا الإثنين (15:00) ضمن تسوية الجولة الثامنة.

ويعد حموش، الذي يشرف للمرة الثانية على النادي "البجاوي"، ثالث مدرب يتولى زمام الفريق هذا الموسم بعد كل من معز بوعكاز ومحمد لاسات.