أعلن نادي برشلونة الإسباني اليوم الأحد أن مهاجمه الأوروغوياني لويس سواريز سيغيب لما يقارب أربعة أشهر عن الملاعب بعد خضوعه لعملية جراحية في ركبته اليمنى، مما يعني غيابه عن الفريق بقية مباريات الموسم الجاري.

وأورد بطل الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسمين الماضيين -في بيان على موقعه الإلكتروني- أن سواريز خضع اليوم لعملية لمعالجة "إصابة في الغضروف الخارجي لركبته اليمنى".

وسيحد ابتعاده عن الملاعب من خيارات برشلونة في الهجوم، إذ ينضم إلى الفرنسي عثمان ديمبلي الغائب عن صفوف النادي منذ أواخر نوفمبر الفائت لمعاناته من تمزق عضلي في الفخذ الأيمن.

ويتصدر برشلونة الليغا برصيد أربعين نقطة متفوقا بفارق الأهداف عن ريال مدريد الثاني، ويستقبل غرناطة في المرحلة 20 في 19 جانفي الجاري.