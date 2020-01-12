أحرز نادي ريال مدريد الأحد، كأس السوبر الإسبانية بعد تغلبه في النهائي على أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-1، عقب انتهاء الوقت الأصلي والشوطين الإضافيين بالتعادل السلبي، فوق أرضية ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة السعودية.

وثأر مدريد لخسارته في نهائي المسابقة في 2014 أمام أتلتيكو ليحقق لقبه الحادي العشر في المسابقة والأول منذ 2017، في مباراة شهدت تألق حارسي المرمى البلجيكي تيبو كورتوا والسلوفيني يان أوبلاك.

وواصل مدرب ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان تألقه في المباريات النهائية مع الفريق الملكي حيث فاز في النهائي التاسع له من أصل تسع خاصها.

وكانت المباراة متقاربة بين الفريقين قبل أن تكون كلمة الحسم للريال في ركلات الحظ بفضل تألق كورتوا الذي تصدى لتسديدة الغاني توماس بارتي، بعد أن أهدر ساوول نيغيز الركلة الاولى وسجل الانكليزي كيران تريبييه الثالثة لفريقه.

أما من جهة ريال، فتناوب كل من داني كارفاخال، البرازيلي رودريغو، الكرواتي لوكا مودريتش والقائد سيرخيو راموس على تسجيل المحاولات الأربع جميعها.

واختير الاوروغوياني فيديريكو فالفيردي أفضل لاعب في المسابقة التي أقيمت للمرة الأولى على شكل بطولة مصغرة، رغم طرده في الدقائق الأخيرة من اللقاء لارتكابه خطأ تكتيكي منع فيه ألفارو موراتا من تسجيل هدف محقق لأتلتيكو (115).

ولم يجر زيدان أي تغيير على تشكيلة فريقه التي أسقطت فالنسيا حامل اللقب 3-1 في نصف النهائي، فيما قام المدرب الارجنتيني دييغو سيميوني بتغيير واحد على التشكيلة التي قلبت الطاولة على برشلونة في نصف النهائي الآخر (3-2)، مستعينا بالمدافع الأوروغوياني خوسيه خيمينيز بدلا من المونتينيغري ستيفان سافتيش.