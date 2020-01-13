استنكرت وزارة الثقافة عبر صفحتها في فايسبوك تصريحات مدير الثقافة لولاية المسلية، رابح ظرف، التي وصف فيها الشهيد عبان رمضان بـ"الخائن".

في ساعة متأخرة من سهرة أمس، تدخلت وزارة الثقافة في الجدل الذي أثاره مدير الثقافة رابح ظريف، بعد وصفه الشهيد عبان رمضان بالخائن والعميل للاستعمار في منشور رد فيه على المخرج بشير درايس.

وقال المعني في منشور طويل "ليكن في علمك.. وعلم جماعتك... ان الشجاعة لم تنقصنا يوما.. بل ولم نفتقر إليها لحظة واحدة..

وليكن في علمك.. أنني حاربتك وسأظل أحاربك.. ليس لأنك بشير درايس.. بل لسبب واحد ووحيد... بسيط جدا.. هو انك امتداد لأكبر خاىن وعميل لثورة التحرير المباركة الا وهو ( عبان رمضان)".

التصريحات هذه أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن طعن أحد إطارات قطاع الثقافة في أحد رموز الثورة التحريرية.

وفي ساعة متأخرة من سهرة أمس، نددت الوزارة عبر منشور مقتضب تصريحات مدير الثقافة بولاية المسيلة وجاء في البيان "ما قام به مدير الثقافة لولاية مسيلة وذلك بتجنيه على ذاكرة عبان رمضان أحد الوجوه الكبرى والخالدة للثورة الجزائرية،وأحد مهندسي مؤتمر الصومام الذي وفر للثورة الجزائرية بعد انطلاقها النفس الثاني الجديد في إثراء الرؤية الفلسفية ووضع اللبنات الأساسية لهياكل الثورة ومؤسساتها، الشهيد عبان رمضان..إن وزارة الثقافة تتبرأ من هذا الفعل المتهور والمرفوض أخلاقيا وسياسيا من طرف أحد كوادرها الذي لم يلتزم الحد الأدنى بقواعد المسؤولية، ولا بالسلوكيات التي من المفروض أن يتحلى بها إطار ومثقف يقود مديرية للثقافة ويمثل سياسة الحكومة الثقافية عند مواطني وسكان ولاية من ولايات الوطن

ما قام به مدير الثقافة مرفوض شكلا ومضمونا، ولا يعفيه تبريره أنه تصريحه يلزمه كمواطن عبر عن رأيه، أن الإساءة إلى الشهداء والمجاهدين الذين دفعوا الثمن بحياتهم لا ينضوي بأي شكل تحت حرية التعبير".

وعكس ما أشارت اليه بعض المصادر الإعلامية وصحفيين فان الوزارة لم تشر لحد الساعة لإقالة المعني من منصبه.