كشف الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، اليوم الإثنين، عن إعادة فتح الموقعين الخاصين بالمترشحين الأحرار لامتحانات البكالوريا وشهادة التعليم المتوسط دورة 2020 وهما كالاتي:

1. امتحان البكالوريا: http://bac.onec.dz

2. امتحان شهادة التعليم المتوسط: http://bem.onec.dz

وأوضح بيان من الديوان، نشر على موقعه الرسمي، أن الموقعين سيتم فتحهما ابتداءً من 15 إلى غاية 30 جانفي 2020، قصد تمكين المترشحين من مراجعة معلوماتهم والتأكد من صحتها، خاصة ما تعلق بالاسم واللقب، تاريخ ومكان الميلاد.

وأضاف ذات البيان، إنه في حال اكتشاف وجود خطأ ما، فإنه يتطلب وجوبا توجيه مراسلة إلى مديرية التربية لتدارك التصحيحات الضرورية، وذلك قبل 13 فيفري كآخر أجل، ويتحمل المترشحون المسؤولية الكاملة بعد التاريخ المعلن عنه.

وأفاد ذات المصدر، أن اختبار مادة التربية البدنية والرياضة الخاص بالمترشحين الأحرار ستجرى في الفترة الممتدة بين 19 مارس إلى غاية 04 أفريل، لذلك يجب على المترشحين التقرب من مديرية التربية التابعين لها لسحب استدعاءاتكم الخاصة باختبارات التربية البدنية لبتداءا من 01 مارس 2020.