توفي أربعة أشخاص وأصيب أخر بجروح بليغة في حادث سير وقع بالطريق السيار شرق-غرب على مستوى بلدية الياشير غرب برج بوعريريج.

وأفادت مصالح الحماية المدنية، اليوم الإثنين، أن الحدث وقع بالمكان المسمى مخمرة التابع لبلدية الياشير على الساعة السابعة صباحا و 25 دقيقة، إثر اصطدام مركبة سياحية بشاحنة ذات مقطورة، مخلقا أربعة قتلى اثنين منهم من جنس ذكر توفيا في عين المكان، واثنين أخرين من جنس أنثى توفيتا بعد وصولهما إلى المستشفى مع إصابة امرأة بجروح خطيرة وهي حاليا في حالة حرجة.

وتم فتح تحقيق من طرف مصالح المختصة لتحديد ظروف وملابسات هذا الحادث.