ندد موقع "كل شيء عن الجزائر" عن تواصل الحجب الذي يتعرض له منذ سبعة أشهر.

في بيان نشر في الموقع، استغربت إدارة الموقع تواصل الحجب المستمر منذ سبعة أشهر وجاء في الوثيقة " تمر 7 أشهر منذ فرض الرقابة على موقعنا TSA – كل شيء عن الجزائر- المحظور في الجزائر منذ 12 جوان الماضي. فبعد 3 أسابيع من رفع الرقابة عليه في شهر نوفمبر، عاد ليُحجب مجددًا بشكل تعسفي في الرابع من شهر ديسمبر الماضي".

وأضاف أن هذا الوضع مستمر رغم "الوعود المقدمة بالانفتاح على القطاع وإحداث تغييرات في مجال الإعلام".