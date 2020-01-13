نطقت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان اليوم، بأحكام البراءة في حق 18 مواطنا تم اعتقلاهم على خلفية مشاركتهم في الحراك الشعبي، منهم أربعة محبوسين.

وكانت محكمة تلمسان، قد أدانتهم جميعا في جلسات سابقة بأحكام بالحبس النافذ، منهم الذين أودعوا الحبس منذ شهر نوفمبر الماضي وهم الأستاذ الجامعي غماري محمد أمين، مدلج احمد، بن سهلة، رياحي إسماعيل، والذين أدينوا من طرف المحكمة الإبتدائية لتلمسان بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، على خلفية التجمع السلمي الذي نظموه بالموازاة مع تنظيم المرشح للانتخابات الرئاسية علي بن فليس لتجمع لمسانديه في مدينة تلمسان.

في حين أدانت نفس المحكمة الابتدائية يومها 14 مواطنا آخرين، في إطار إجراءات المثول الفوري، بأحكام شهرين حبسا نافذا، دون الأمر بإيداعهم رهن الحبس. وهم بوزيان محمد الامين، بلحساين سفيان، عميري خالد، مجاهدي نذير، خربوش عبد الاله، بريكسي رقيق رياض، ناظر ابراهيم، بن سايح اسماعيل، العشعاشي ابراهيم، حساين زين الدين، بلعربي عبد القادر، علي دحمان كريم، بوزيزة بومدين، مغيلي حاج قدور.

ومثلوا الأسبوع الماضي أمام الغرفة الجزائية بعد استئنافهم للأحكام المذكورة، لتنطق صباح اليوم بأحكام البراءة في حقهم.

يذكر أن فريقا كبيرا من المحامين من منظمة تلمسان ومنظمات المحامين للجزائر العاصمة، سيدي بلعباس، تيزي وزو وبجاية والأغواط رافعوا لصالح هؤلاء المواطنين أمام الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تلمسان، في الجلسة التي انعقدت الأسبوع الماضي. وقد أحالت هيئة المحكمة النطق بالأحكام لنهار اليوم.