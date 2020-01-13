توفي 22 شخصا اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون وتم إسعاف أكثر من 194 آخر، منذ الفاتح من يناير الجاري ،حسب ما أفادت به اليوم الاثنين حصيلة لمصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر ،أنه تم خلال 48 ساعة الأخيرة تقديم الإسعافات الأولية لـ 58 شخص مختنقين بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من أجهزة التدفئة المختلفة داخل المنازل و المحلات بكل من ولايات الجزائر، قسنطينة،باتنة ، نعامة، المدية، بسكرة ،البليدة، أم البواقي، عين تموشنت، برج بوعريريج ،عين الدفلى ،البويرة و غرداية ، حيث تم إسعاف الضحايا بعين المكان و تحويلهم إلى مختلف المستشفيات.