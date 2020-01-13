أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين المدعو (ع- م-ب 60 سنة) بـ 15 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لتورطه في جناية "تكوين جمعية أشرار و التزوير وتقليد أختام الدولة".

وقد جرى، حسب جلسة المحاكمة، توقيف الشخص المدان خلال 2018 في حاجز أمني بورقلة حيث تبين أنه كان مبحوثا عنه في قضية جنائية تعود حيثياتها إلى 2013 وتتعلق بقيامه بسحب أموال عدد من المواطنين المودعة بالمؤسسات المالية بطريقة غير قانونية.

وكان المتورط في قضية الحال يقوم بهذا التصرف عن طريق استعمال صكوك بريدية وبطاقات تعريف وطنية مزورة و ذلك بالتواطؤ مع شريكين آخرين وهما كل من (ل-خ ) و (ع-م-ط) واللذين كانا يزودانه بالصكوك البريدية وبطاقات التعريف الوطنية المزورة إلى جانب المدعو (م- ز) الذي كان يشتغل بأحد مكاتب البريد بورقلة وكانت لديه إمكانية الاطلاع على أرصدة الزبائن المستهدفين، فضلا عن التعرف على نموذج التوقيع لكل واحد منهم.

وسمحت عملية تفتيش مقر إقامة المدعو (ع-م-ب) بمدينة ورقلة بالعثور على مجموعة من الصكوك البريدية و بطاقات التعريف الوطنية المزورة ووثائق طلب الحصول على دفاتر الصكوك البريدية و رخصتي سياقة، بالإضافة إلى ختمين مقلدين خاصين بإدارتين عموميتين.

وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته أن كافة الأدلة و القرائن ثابتة في حق المدعو (ع-م-ب) و تؤكد الأفعال المنسوبة إليه، ملتمسا من المحكمة إدانته بالسجن المؤبد مع مصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزته.