أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة في جلستها المنعقدة اليوم الاثنين المدعو (ع- م-ب 60 سنة) ب 15 سنة سجنا نافذا و غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لتورطه في جناية "تكوين جمعية أشرار و التزوير و تقليد أختام الدولة".

وقد جرى، حسب جلسة المحاكمة، توقيف الشخص المدان خلال 2018 في حاجز أمني بورقلة حيث تبين أنه كان مبحوث عنه في قضية جنائية تعود حيثياتها إلى 2013 و تتعلق بقيامه بسحب أموال عدد من المواطنين المودعة بالمؤسسات المالية بطريقة غير قانونية.

وكان المتورط في قضية الحال يقوم بهذا التصرف عن طريق استعمال صكوك بريدية وبطاقات تعريف وطنية مزورة و ذلك بالتواطؤ مع شريكين آخرين وهما كل من (ل-خ ) و (ع-م-ط) و اللذين كانا يزودانه بالصكوك البريدية وبطاقات التعريف الوطنية المزورة إلى جانب المدعو (م- ز) الذي كان يشتغل بأحد مكاتب البريد بورقلة و كانت لديه إمكانية الاطلاع على أرصدة الزبائن المستهدفين, فضلا عن التعرف على نموذج التوقيع لكل واحد منهم.

وسمحت عملية تفتيش مقر إقامة المدعو (ع-م-ب) بمدينة ورقلة بالعثور على مجموعة من الصكوك البريدية و بطاقات التعريف الوطنية المزورة ووثائق طلب الحصول على دفاتر الصكوك البريدية و رخصتي سياقة، بالإضافة إلى ختمين مقلدين خاصين بإدارتين عموميتين.

وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته أن كافة الأدلة و القرائن ثابتة في حق المدعو (ع-م-ب) و تؤكد الأفعال المنسوبة إليه، ملتمسا من المحكمة إدانته بالسجن المؤبد مع مصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزته.