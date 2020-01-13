ورقلة : السجن لمتورط في تقليد أختام الدولة

مجتمع
13 يناير 2020 () - واج/س.أ
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أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية بورقلة في  جلستها المنعقدة اليوم الاثنين المدعو (ع- م-ب 60 سنة) ب 15 سنة سجنا نافذا و  غرامة مالية بقيمة 100 ألف دج لتورطه في جناية "تكوين جمعية أشرار و التزوير و  تقليد أختام الدولة".

وقد جرى، حسب جلسة المحاكمة، توقيف الشخص المدان خلال 2018 في حاجز أمني  بورقلة حيث تبين أنه كان مبحوث عنه في قضية جنائية تعود حيثياتها إلى 2013 و  تتعلق بقيامه بسحب أموال عدد من المواطنين المودعة بالمؤسسات المالية بطريقة  غير قانونية.

وكان المتورط في قضية الحال يقوم بهذا التصرف عن طريق استعمال صكوك بريدية  وبطاقات تعريف وطنية مزورة و ذلك بالتواطؤ مع شريكين آخرين وهما كل من (ل-خ )  و (ع-م-ط) و اللذين كانا يزودانه بالصكوك البريدية وبطاقات التعريف الوطنية  المزورة إلى جانب المدعو (م- ز) الذي كان يشتغل بأحد مكاتب البريد بورقلة و  كانت لديه إمكانية الاطلاع على أرصدة الزبائن المستهدفين, فضلا عن التعرف على  نموذج التوقيع لكل واحد منهم.

وسمحت عملية تفتيش مقر إقامة المدعو (ع-م-ب) بمدينة ورقلة بالعثور على مجموعة  من الصكوك البريدية و بطاقات التعريف الوطنية المزورة ووثائق طلب الحصول على  دفاتر الصكوك البريدية و رخصتي سياقة، بالإضافة إلى ختمين مقلدين خاصين  بإدارتين عموميتين.

وأوضح ممثل الحق العام في مرافعته أن كافة الأدلة و القرائن ثابتة في حق  المدعو (ع-م-ب) و تؤكد الأفعال المنسوبة إليه، ملتمسا من المحكمة إدانته  بالسجن المؤبد مع مصادرة المحجوزات التي ضبطت بحوزته.

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