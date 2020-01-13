أرسل الهلال الأحمر الجزائري اليوم الاثنين مساعدات إنسانية إلى ليبيا تتضمن مواد غذائية وأدوية وأفرشه.

وقد أشرفت رئيسة الهلال الأحمر الجزائري، سعيدة بن حبيلس، رفقة الأمين العام للهلال الأحمر الليبي مرعى عبد الحميد الدرسي، على إعطاء إشارة انطلاق هذه القافلة التضامنية، التي تعد الثانية من نوعها، من ديوان المركب الأولمبي محمد بوضياف (الجزائر العاصمة) باتجاه ليبيا.

وبهذه المناسبة، أشارت بن حبيلس إلى أن هذه القافلة تتضمن مساعدات تتراوح ما بين 60 و 70 طنا من مواد غذائية مختلفة وأدوية وأغطية وأفرشه تبرع بها مواطنون جزائريون لفائدة إخوانهم الليبيين، مبرزة أن الجزائر "تستمد سياستها التضامنية من قيمها الأصيلة ومن دينها الحنيف".

وأضافت أن هذه المبادرة تندرج في إطار "المساعي الإنسانية" وتعد "عربون محبة وإخاء" من الشعب الجزائري إلى الشعب الليبي، مذكرة وقوف ليبيا إلى جانب الجزائر إبان الثورة التحريرية المجيدة.