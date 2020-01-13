البليدة: سكان يقطعون الطريق ويرفعون شعارات الحراك

مجتمع
13 يناير 2020 () - ب.رحيم
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أحكم سكان في حي بن صالح الشعبي بالبليدة ، سيطرتهم على الطريق العام ، مما عقد حركة السير ، وفرض على مسافرين الترجل والعودة من حيث جاؤوا ، عبر محور  وادي العلايق و بوفاريك ، و رفضوا التفاوض مع منتخبيهم، و أصروا على حضور الوالي شخصيا ، لاطلاعه بمشاكلهم ، و حجم التهميش ، الذي أصبح عليه حيهم التاريخي.

وعلى طريقة الحراك الشعبي السلمي و الحضاري ، رفع المحتجون شبابا و شيوخا ، رسائل مباشرة في شعارات مكتوبة، لخصوها في عبارة "حي الـ 76 شهيدا يعانون الإقصاء والتهميش "، وأفصحوا بأن مطالبهم بسيطة و ليست مستحيلة، و هي تمس شريحة الشباب و التهيئة العامة، و الاهتمام بالخدمات الصحية، و هم لن يتراجعوا عن حركتهم الاحتجاجية، ما لم يتلقوا تطمينات من المسؤول عن الجهاز التنفيذي ،و التعهد  بإخراجهم من دوائر  التخلف و الإقصاء و العزلة  .

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