أحكم سكان في حي بن صالح الشعبي بالبليدة ، سيطرتهم على الطريق العام ، مما عقد حركة السير ، و فرض على مسافرين الترجل و العودة من حيث جاؤوا ، عبر محور وادي العلايق و بوفاريك ، و رفضوا التفاوض مع منتخبيهم، و أصروا على حضور الوالي شخصيا ، لاطلاعه بمشاكلهم ، و حجم التهميش ، الذي أصبح عليه حيهم التاريخ.

و على طريقة الحراك الشعبي السلمي و الحضاري ، رفع المحتجون شبابا و شيوخا ، رسائل مباشرة في شعارات مكتوبة ، لخصوها في عبارة " حي الـ 76 شهيدا يعانون الإقصاء و التهميش "، و أفصحوا بأن مطالبهم بسيطة و ليست مستحيلة، و هي تمس شريحة الشباب و التهيئة العامة، و الاهتمام بالخدمات الصحية، و هم لن يتراجعوا عن حركتهم الاحتجاجية، ما لم يتلقوا تطمينات مع المسؤول عن الجهاز التنفيذي ،و التعهد بإخراجهم من دوائر التخلف و الإقصاء و العزلة .