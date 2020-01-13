البليدة : سكان يقطعون الطريق ويرفعون شعارات الحراك

مجتمع
13 يناير 2020 () - ب.رحيم
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أحكم سكان في حي بن صالح الشعبي بالبليدة ، سيطرتهم على الطريق العام ، مما عقد حركة السير ، و فرض على مسافرين الترجل و العودة من حيث جاؤوا ، عبر محور  وادي العلايق و بوفاريك ، و رفضوا التفاوض مع منتخبيهم، و أصروا على حضور الوالي شخصيا ، لاطلاعه بمشاكلهم ، و حجم التهميش ، الذي أصبح عليه حيهم التاريخ.

و  على طريقة الحراك الشعبي السلمي و الحضاري ، رفع المحتجون شبابا و شيوخا ، رسائل مباشرة في شعارات مكتوبة ، لخصوها في عبارة "  حي الـ 76 شهيدا يعانون الإقصاء و التهميش "، و أفصحوا بأن مطالبهم بسيطة و ليست مستحيلة، و هي تمس شريحة الشباب و التهيئة العامة، و الاهتمام بالخدمات الصحية، و هم لن يتراجعوا عن حركتهم الاحتجاجية، ما لم يتلقوا تطمينات مع المسؤول عن الجهاز التنفيذي ،و التعهد  بإخراجهم من دوائر  التخلف و الإقصاء و العزلة  .

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