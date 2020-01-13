توجهت تشكيلة وفاق سطيف (الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم) اليوم الاثنين نحو مدينة أليكانت بإسبانيا قصد الشروع في تربص تحضيري يدوم 15 يوما حسب ما علم من إدارة النادي.

و يضم وفد وفاق سطيف الذي توجه إلى إسبانيا بقيادة ممثل الإدارة حكيم بورحلة 35 عضوا من بينهم 23 لاعبا 4 منهم من صنف الآمال و يتعلق الأمر بكل من المتألقين طلال بوصوف و أحمد قندوسي اللذين حجزا مكانة أساسية في صنف الأكابر بالإضافة إلى المدافعين أمين بياز و إبراهيم حشود .

و سيشرع أشبال المدرب التونسي نبيل الكوكي مباشرة بعد وصولهم إلى مدينة أليكانت اليوم في إجراء أول حصة تدريبية على أن يجري الوفاق خلال مدة التربص مقابلتين وديتين الأولى يوم 17 جانفي ضد نادي من الإكوادور فيما يجري العمل حاليا على تحديد تاريخ إجراء المباراة التحضيرية الثانية و كذا هوية الفريق المنافس حسب ما أفاد به ذات المصدر .

و ترى إدارة وفاق سطيف أن هذا التربص الإعدادي لمرحلة العودة "مهم جدا" لشحن البطاريات قصد إعادة الفريق إلى سكة الانتصارات و حجز مكانة ضمن أوائل البطولة الوطنية خاصة أن الظروف جد مواتية بعد تسجيل الوفاق لانتصار جد ثمين خارج الديار ضمن المقابلة المتأخرة عن الجولة 14 على حساب مولودية الجزائر .

و لم يتخلف على هذا الموعد التحضيري إلا المهاجم بوقلمونة بسبب الإصابة في حين سيلتحق بالفريق مباشرة من فرنسا الوافد الجديد و الوحيد لحد الآن لصفوف وفاق سطيف المدافع محمد بن يحيى.