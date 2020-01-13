تخطط ألمانيا لعقد مؤتمر برلين بشأن ليبيا يوم الأحد المقبل، حسب ما نقلته وكالة الأنباء «رويترز» عن مشاركين اثنين في الاجتماعات التحضيرية اليوم الإثنين.

وأشارت «رويترز» إلى أن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان سيزور برلين في نفس اليوم، دون إعطاء تفاصيل بشأن أجندة الزيارة.

وصرحت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل، السبت الماضي، بأن محادثات السلام الليبية ستعقد في ألمانيا، مضيفة أن تلك المحادثات تستهدف تحقيق أمن واستقرار ليبيا.

واستقبلت العاصمة الروسية اليوم الإثنين، وفدي حكومة الوفاق والقيادة العامة، اللذين حضرا من أجل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار، الذي دخل حيز التنفيذ ليل أمس الأحد، والذي جاء بدعوة من الرئيس التركي إردوغان ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وقد عقد اجتماع تحضيري صباح اليوم بين وزراء خارجية ودفاع تركيا وروسيا في هذا الشأن.