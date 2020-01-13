أعلن وزير الاتصال، عمار بلحيمر، عن إطلاق ورشات لإصلاح قطاع الإعلام الوطني قريبا، داعيا المشتغلين ومنسوبي هذا القطاع، إلى المشاركة بما يفضي إلى إعادة الاعتبار للعمل الصحفي في كنف القوانين والتنظيمات المتعلقة بالحريات.

منذ انفتاح الجزائر على التعددية الحزبية والإعلامية والنقابية في 1990، لم تفض الورشات التي دشنتها الحكومات المتوالية إلى ما يمكن اعتباره ترسيخ للحريات في قطاع الإعلام الذي بقي رهينة لمجموعات المصالح في ظل غياب تام وواضح للفاعلين فيه وفي مقدمتهم الصحفيين.

وعلى مدى السنوات الماضية أيضا، لم يعرف الصحفي هوانا مثل الذي مر به خلال العقدين الأخيرين، بسبب دخول المال في الجسد الصحفي الجزائري فحوّله إلى أداة للدعاية للسلطة والتدمير للخصوم السياسيين.

وتؤشر الحالة المزرية لمئات المشتغلين في القطاع الإعلامي، وبخاصة في القطاع الخاص، على ذلك، حيث ظهرت واختفت العشرات من العناوين الورقية والإلكترونية وحتى قنوات، مخلّفة "ضحايا" لم تحرك السلطات العمومية ساكنا لإنصافهم، ناهيك عن تسليط أرباب العمل بمباركة من متنفذين في مواقع مختلفة من السلطة، عصا العدالة لإسكات الصحفيين الذين وجدوا أنفسهم في خط المواجهة الأول، ما أدى بهم إلى دفع ثمن ذلك بمفردهم بعيدا عن القانون وأخلاقيات الممارسة الصحفية.

فمن جهة، كانت السلطات العمومية تمارس ضغوطا على الإعلاميين عبر استدعاءات متكررة من العدالة بتهم التشهير ونشر الأخبار الكاذبة والقذف. ومن جهة ثانية، تحريض تحت التهديد في بعض الأحيان، مالكي وسائل الإعلام على من يوصفون بالخارجين عن بيت الطاعة من أجل معاقبتهم وقطع أرزاقهم، وإجهاض محاولات الانتظام في نقابات مستقلة بالترهيب وبالطرد التعسفي.

ومن عبد العزيز رحابي إلى حميد ڤرين، مرورا بمحمد السعيد، الوزير المستشار الناطق باسم رئاسة الجمهورية، والهاشمي جيار مستشار الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، تعددت ورشات الإصلاح الإعلامي، لكن من دون أن يكون لتوصيات تطبيق على أرض الواقع. ويعود ذلك إلى تواطؤ بعض الناشرين مع مسؤولين في وزارة الاتصال وغالبيتهم كانوا من الموالين للمحيط الرئاسي ورجال الأعمال الذين يدورون في فلكه. فمشاريع الإصلاح التي تقدم بها رحابي قبرت بمجرد إقالته من طرف بوتفليقة في 1999. ونفس المصير كان من نصيب وثيقة إصلاح الهاشمي جيار والمعروفة بالكتاب الأبيض، كما تعرضت خريطة طريقة إصلاح قطاع الإعلام التي أعدها محمد السعيد إلى الإهمال هي الأولى، خاصة بعدما طالب مكاتب القنوات الأجنبية إلى التكيّف مع القانون الجزائري وإبطال قرارات هامة اتخذها من أجل الارتقاء بوسائل الإعلام الحكومية، والعمل من أجل إعادة ترتيب المشهد الإعلامي ومراجعة سياسة الإشهار العمومي الذي لم يكن في مصلحة الاحترافية والمهنية بقدر ما كان منفذا لهدر المال العام والإنفاق على عناوين لم تكن تستحق الصدور.

وعندما يعلن بلحيمر عن الحوار مع العاملين في قطاع الصحافة، فإنه يعيد طرح السؤال القديم الجديد، وهو ماذا عن الحوارات والمفاوضات والورشات السابقة ! حيث يبقى السؤال معلقا بلا إجابة. علما أن غالبية من سبقوا بلحيمر في هذا المنصب كانوا يعملون على إضعاف الإعلام ودوره الرقابي والتقويمي لأداء رموز السلطة وممارسات النظام السابق، انطلاقا من العبارة الشهيرة التي وصف بها هذا القطاع من طرف الرئيس السابق بوتفليقة عندما قال إن الصحافة والصحافيين هم سبب البلاء في الجزائر، ناعتا إياهم بـ"طيابات الحمّام" ! وهو ما جعل الكثير من العناوين الجادة والمحترفة إلى دفع ثمن مواقفها ونضالاتها من أجل الديمقراطية وحرية التعبير في البلاد، وفتح المجال أمام الثراء الفاحش لمالكي وسائل الإعلام المختلفة على حساب حقوق الصحفيين المادية والمعنوية.

إن أي تغيير للمشهد الإعلامي الجزائري، لن يكون مفيدا لأحد ما لم يفتح المجال أمام التمكين للاحترافية والمهنية المصحوبة بتطبيق صارم للقوانين الحالية، التي تكفي، على محدوديتها، لربح الوقت و"تطهير" الإعلام من المال الفاسد وضبط قواعد الاستفادة من إيرادات الإشهار العمومي الذي هو عبارة عن دعم مستحق من طرف وسائل الإعلام الفاعلة والمؤثرة والفعالة بفضل احترافيتها وتنظيمها الإداري ووضوح رؤيتها لتواجدها واستمرارها على قيد الحياة.